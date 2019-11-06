Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev
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UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev

6 saat önce

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Norveç ile Kuzey İrlanda arasında yarın oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Melis Özçiğdem'e görev, System.String[]

FIFA kokartlı hakem Melis Özçiğdem, Norveç ile Kuzey İrlanda arasında yarın oynanacak Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası C Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Stavanger kentindeki Viking Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Melis Özçiğdem'in yardımcıları, Deybet Gök ve Mürvet Yavuztürk olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Cansu Tiryaki yapacak.

Kuzey İrlanda, Futbol, Norveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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