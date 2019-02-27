Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Sergio Ramos'a Soruşturma

UEFA'dan Sergio Ramos'a Soruşturma

11 dakika önce

UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan mücadelede Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos'un bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü iddiasıyla İspanyol oyuncu hakkında soruşturma başlattı.

UEFA'dan Sergio Ramos'a Soruşturma, System.String[]
UEFA Disiplin Kurulu, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan mücadelede Real Madrid'in defans oyuncusu Sergio Ramos'un bilerek sarı kart görüp cezalı duruma düştüğü iddiasıyla İspanyol oyuncu hakkında soruşturma başlattı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid'in Hollanda deplasmanında Ajax'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Sergio Ramos'un gördüğü sarı kart büyük tartışma konusu olmuştu. Kart sınırında olan oyuncu, mücadelenin 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile rövanş maçında cezalı duruma düştü. UEFA Disiplin Kurulu da yıldız oyuncunun kasıtlı olarak kart gördüğü gerekçesiyle Ramos hakkında soruşturma başlattı. Disiplin Kurulu, 32 yaşındaki oyuncu hakkındaki kararını yarın açıklayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans

Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:47:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Sergio Ramos'a Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]