UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı. Deplasman golü kuralının 2021/2022 sezonu itibarıyla geçerli olmak üzere UEFA organizasyonlarında kullanılmayacağı bildirildi.

EŞİTLİK OLURSA UZATMALAR VE PENALTILAR KAZANANI BELİRLEYECEK

2021/22 sezonunda deplasman golü kuralı uygulanmayacak. Eğer iki takım arasında oynanan iki maçta aynı gol sayısı atıldıysa maçlar uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa müsabaka penaltılara gidecek.

TEPKİLER OLUMLU YÖNDE

Deplasmanda atılan gol sebebiyle avantaja sahip olan takımların zamana oynadığı ve seyir zevkini düşürdüğüne dair eleştiriler yapılıyordu. UEFA'nın aldığı bu kararla artık deplasman golü avantajı tarihe karıştı, şikayetler son buldu. Futbolseverlerin çoğunluğu bu karara olumlu tepki verdi. Türk takımları da elemelerde deplasman golü avantajı sebebiyle Avrupa sahnesinde çok kez havlu atmıştı.