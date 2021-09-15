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UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)

15.09.2021 20:42
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanattan Pjanic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

20. dakikada Dahoud'dan aldığı pasla sağ kanattan hareketlenen Meunier, topu Bellingham'a aktardı. Ceza sahası sağ tarafı son çizgiden meşin yuvarlakla ilerleyen Bellingham'ın dar açıdan şutu ağlarla buluştu. 0-1

27. dakikada Guerreiro'nun ara pasında savunmada yaşanan anlaşmazlık sonucu topu alan Malen, sol taraftan ceza alanına girerek meşin yuvarlağı altıpas önündeki Haaland'a aktardı. Bu oyuncunu vuruşu üstten auta gitti.

28. dakikada Haaland'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Brandt, ceza sahasında son çizgiye inmeden topu Reus'a aktardı. Marco Reus'un sağ çaprazda karşıya karşıya pozisyondaki vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.

45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Reus'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin, üzerine gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.

45+3. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham'ın kale önüne verdiği pasta Haaland'ın müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 0-2

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Mateu Lahoz xx, Peu Cebrian xx, Roberto del Palomar xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Francisco Montero xx, Fabrice N'Skala xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Miralem Pjanic xx, Atiba Hutchinson xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Borussia Dortmund: Gregor Kobel xx, Thomas Meunier xx, Mats Hummels xx, Manuel Akanji xx, Raphael Guerreiro xx, Julian Brandt xx, Jude Bellingham xx, Mahmoud Dahoud xx, Marco Reus xx, Donyell Malen xx, Erling Haaland xx

Yedekler: Luca Unbehaun, Marwin Hitz, Felix Passlack, Marin Pongracic, Reinier, Axel Witsel, Ansgar Knauff, Marius Wolf, Youssoufa Moukoko

Teknik Direktör: Marco Rose

Goller: Jude Bellingham (dk. 20), Erling Haaland (dk. 45+3) (Borussia Dortmund)

Sarı kartlar: Welinton, Francisco Montero (Beşiktaş) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Beşiktaş, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı) - Son Dakika
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