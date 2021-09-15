UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 0 Borussia Dortmund: 2 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanattan Pjanic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
20. dakikada Dahoud'dan aldığı pasla sağ kanattan hareketlenen Meunier, topu Bellingham'a aktardı. Ceza sahası sağ tarafı son çizgiden meşin yuvarlakla ilerleyen Bellingham'ın dar açıdan şutu ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Guerreiro'nun ara pasında savunmada yaşanan anlaşmazlık sonucu topu alan Malen, sol taraftan ceza alanına girerek meşin yuvarlağı altıpas önündeki Haaland'a aktardı. Bu oyuncunu vuruşu üstten auta gitti.
28. dakikada Haaland'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Brandt, ceza sahasında son çizgiye inmeden topu Reus'a aktardı. Marco Reus'un sağ çaprazda karşıya karşıya pozisyondaki vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.
45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Reus'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin, üzerine gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.
45+3. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham'ın kale önüne verdiği pasta Haaland'ın müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 0-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Mateu Lahoz xx, Peu Cebrian xx, Roberto del Palomar xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Welinton xx, Francisco Montero xx, Fabrice N'Skala xx, Josef de Souza xx, Rachid Ghezzal xx, Miralem Pjanic xx, Atiba Hutchinson xx, Cyle Larin xx, Michy Batshuayi xx
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Borussia Dortmund: Gregor Kobel xx, Thomas Meunier xx, Mats Hummels xx, Manuel Akanji xx, Raphael Guerreiro xx, Julian Brandt xx, Jude Bellingham xx, Mahmoud Dahoud xx, Marco Reus xx, Donyell Malen xx, Erling Haaland xx
Yedekler: Luca Unbehaun, Marwin Hitz, Felix Passlack, Marin Pongracic, Reinier, Axel Witsel, Ansgar Knauff, Marius Wolf, Youssoufa Moukoko
Teknik Direktör: Marco Rose
Goller: Jude Bellingham (dk. 20), Erling Haaland (dk. 45+3) (Borussia Dortmund)
Sarı kartlar: Welinton, Francisco Montero (Beşiktaş) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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