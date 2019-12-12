UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint-Germain: 5 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Mbappe'nin topuk pasında topla buluşan Neymar'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0


63. dakikada Neymar'ın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Mbappe'nin vuruşu filelerle buluştu. 4-0


82. dakikada ceza sahası içinde Ryan Donk'un Mbappe'ye yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.


83. dakikada beyaz noktanın başına geçen Cavani meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0


Stat: Parc des Princes


Hakemler: Istvan Kovacs xx, Vasile Marinescu xx, Ovidiu Artene xx


Paris Saint-Germain: Rico xx, Kouassi xxx (Verratti dk. 75 x), Diallo xxx, Marquinhos xx, Kurzawa xx, Paredes xx, Bernat xxx (Kehrer dk. 75 x), Sarabia xxx, Neymar xxx, Mbappe xxx, Icardi xxx (Cavani dk. 67 xx)


Yedekler: Navas, Thiago Silva, Julian Draxler, Eric Choupo-Moting


Teknik Direktör: Thomas Tuchel


Galatasaray: Muslera x, Mariano x, Donk x, Marcao x, Nagatomo x, Nzonzi x (Şener dk. 72 x), Lemina x, Seri x (Selçuk dk. 41 ?), Belhanda x, Ömer Bayram x, Emre Mor x (Falcao dk. 62 x)


Yedekler: Okan Koçuk, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Yunus Akgün


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Mauro Icardi (dk. 33), Sarabia (dk. 35), Neymar (dk. 47), Mbappe (dk. 63), Cavani (dk. 83 pen.) (PSG)


Sarı kartlar: Kurzawa (PSG), Mario Lemina, Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera (Galatasaray) - PARİS

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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