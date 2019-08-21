UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off'da günün sonuçları
14 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçlarında bugün üç karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Play-off Turu ilk maçlarında bugün üç karşılaşma oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda bugün APOEL Nicosia ile Ajax
, CFR Cluj ile Slavia Prag
ve LASK Linz
ile Club Brugge
karşı karşıya geldi.
APOEL Nicosia - Ajax mücadelesi golsüz sona ererken, Ajax mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Mücadelenin 80. dakikasında Noussair Mazraoui ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Slavia Prag deplasmanda rakibi CFR Cluj'ı 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti.
Günün bir diğer maçında ise Club Brugge deplasmanda LASK Linz'i 1-0'lık skorla geçti. - İSTANBUL
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