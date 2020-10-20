UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

20.10.2020 23:55
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir, Red Bull Leipzig deplasmanında boy gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir, Red Bull Leipzig deplasmanında boy gösterdi. Alman ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Hee-Chan sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada İrfan Can'dan topu kapan Adams, müsait pozisyondaki Nkunku'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

85. dakikada Visca'nın pasıyla sol kanattan bindiren Bolingoli ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada kaleci Gulacsi topa sahip olarak tehlikeye engel oldu.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic şansını uzaktan denedi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gulacsi geçit vermedi.

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Gil Manzano xx, Diego Barbero xx, Angel Rodriguez xx

Red Bull Leipzig: Gulacsi xxx, Orban xx, Upamecano xxx (Konate dk. 65 xx), Halstenberg xx, Mukiele xx, Nkunku xxx (Kluivert dk. 70 x), Kampl xxx (Adams dk. 58 xx), Angelino xxx, Olmo xxx (Henrichs dk. 65 x), Forsberg xx (Hee-Chan dk. 46 x), Poulsen xxx

Yedekler: Martinez, Tschauner, Samardzic, Barkawski, Sörloth, Sabitzer

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara x (Berkay dk. 30 x), Skrtel xx, Epureanu x, Bolingoli x, Mehmet Topal xx (Demba Ba dk. 66 x), Rafael xx, İrfan Can x (Aleksic dk. 83 ?), Visca x, Deniz Türüç xx (Giuliano dk. 83 ?), Crivelli x

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said, Emre Kaplan, Ponck, Mahmut, Enes, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)

Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (Red Bull Leipzig) - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Red Bull Leipzig, Başakşehir, Red Bull, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı
Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi         
23:50
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu         
23:05
Leipzig maçında sakatlanan Başakşehir'li Caiçara, hastaneye kaldırıldı Leipzig maçında sakatlanan Başakşehir'li Caiçara, hastaneye kaldırıldı         
22:48
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük         
21:25
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü         
15:43
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 00:04:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei