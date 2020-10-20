UEFA Şampiyonlar Ligi: Red Bull Leipzig: 2 M.Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir, Red Bull Leipzig deplasmanında boy gösterdi. Alman ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Hee-Chan sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı, kaleci Mert topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada İrfan Can'dan topu kapan Adams, müsait pozisyondaki Nkunku'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert gole izin vermedi.

85. dakikada Visca'nın pasıyla sol kanattan bindiren Bolingoli ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada kaleci Gulacsi topa sahip olarak tehlikeye engel oldu.

87. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic şansını uzaktan denedi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gulacsi geçit vermedi.

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Gil Manzano xx, Diego Barbero xx, Angel Rodriguez xx

Red Bull Leipzig: Gulacsi xxx, Orban xx, Upamecano xxx (Konate dk. 65 xx), Halstenberg xx, Mukiele xx, Nkunku xxx (Kluivert dk. 70 x), Kampl xxx (Adams dk. 58 xx), Angelino xxx, Olmo xxx (Henrichs dk. 65 x), Forsberg xx (Hee-Chan dk. 46 x), Poulsen xxx

Yedekler: Martinez, Tschauner, Samardzic, Barkawski, Sörloth, Sabitzer

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

M.Başakşehir: Mert xx, Caiçara x (Berkay dk. 30 x), Skrtel xx, Epureanu x, Bolingoli x, Mehmet Topal xx (Demba Ba dk. 66 x), Rafael xx, İrfan Can x (Aleksic dk. 83 ?), Visca x, Deniz Türüç xx (Giuliano dk. 83 ?), Crivelli x

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said, Emre Kaplan, Ponck, Mahmut, Enes, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Angelino (dk. 16 ve dk. 20) (Red Bull Leipzig)

Sarı kartlar: Bolingoli, Rafael, Berkay (M.Başakşehir), Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (Red Bull Leipzig) - İSTANBUL