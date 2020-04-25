Ufkun bir yerinde beyazlık başlayınca, imsak vakti olup, oruca başlanır - Son Dakika
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Ufkun bir yerinde beyazlık başlayınca, imsak vakti olup, oruca başlanır

6 saat önce

Türkiye Gazetesi yazarı Osman Ünlü, köşesinde, imsak vaktini anlattı.

Ufkun bir yerinde beyazlık başlayınca, imsak vakti olup, oruca başlanır, System.String[]

Türkiye Gazetesi yazarı Osman Ünlü, köşesinde, imsak vaktini anlattı.


Ünlü, 'Kur'anda, yeme ve içme zamanının sonunu bildiren beyaz ve siyah iplikten maksat nedir, ne anlatılmaktadır?' sorusuna, "Konu ile alakalı olarak Rıyad-un-nasıhin kitabında deniyor ki:


"Bakara suresindeki bir ayet-i kerimede mealen; (Beyaz iplik siyahtan ayırt edilinceye kadar yiyiniz, içiniz!) buyurulmuştur. Bu ipliklerin, gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığı olduklarını anlatmak için, daha sonra (Fecrin) kelimesi nazil oldu. Gündüzün beyazlığı ile gecenin siyahlığı, iplik gibi birbirinden ayrılınca, oruca başlanacağı anlaşıldı." Mecma'ul-enhür ve Hindiyyede deniyor ki:


"Hanefi mezhebi alimlerinin çoğuna göre, ufkun bir yerinde beyazlık başlayınca, imsak vakti olup, oruca başlanır."


Bundan 15 dakika sonra beyazlık ufuk üzerine ip gibi yayılınca, sabah namazı vakti başlar. Böyle yapmak ihtiyatlı olur. Yani tedbirli, iyi olur. Namazı da, orucu da, bütün alimlere göre sahih olur. Oruca ikinci vaktinden sonra başlamışsa, şüpheli olur. Astronomik hesaplar ile birinci vakit bulunmakta ve takvimlere birinci vakit yazılmaktadır. Şimdi, bazı takvimlere ikinci vaktin hatta bundan sonra başlayan kızıllığın yayıldığı zamanın yazıldığı görülüyor. Bu yeni takvimlere uyanların oruçları sahih olmaz. İmsakin iki vakti arasındaki on dakika kadar zamana ihtiyat zamanı denir. Bu zamana temkin demek doğru değildir. İmsaki şüpheli zamana geciktirmenin mekruh olduğu, Bahr-ür-raık kitabı da bildirmektedir. Hele kızıllığın sonunda başlanılan oruçlar hiç sahih olmaz" cevaını verdi.


Ünlü, 'Ramazan ayına mahsus, Müslümanlar için bildirilen bir müjde var mıdır?' sorusunu, "Konu ile alakalı olarak, İmam-ı Beyheki hazretlerinin haber verdiği hadis-i şerifte buyuruluyor ki:


(Allahü teala benim ümmetime, Ramazan-ı şerifte beş şey ihsan eder ki, bunları hiçbir Peygambere vermemiştir:


1-Ramazanın birinci gecesi, Allahü teala müminlere rahmet eder. Rahmet ile baktığı kuluna hiç azap etmez.


2-İftar zamanında, oruçlunun ağız kokusu, Allahü tealaya, her kokudan daha güzel gelir.


3-Melekler, ramazanın her gece ve gündüzünde, oruç tutanların af olması için dua eder.


4-Allahü teala, oruç tutanlara, ahirette vermek için, Ramazan-ı şerifte cennette yer tayin eder.


5-Ramazan-ı şerifin son günü, oruç tutan müminlerin hepsini affeder.)" diye cevapladı. - İSTANBUL

Türkiye Gazetesi, Osman Ünlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 02:15 Kaynak: İHA

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