Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 20:29
Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Kampala büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Kampala büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükelçilik 3. Katibi Can Berk Atasoy, Uganda'nın Gençler ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Bakanı Sarah Mateke, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda Türk vatandaşının katıldığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Atasoy, Türkiye'nin istiklal mücadelesi, bağımsızlığını kazanmak için mücadele veren başka milletlere örnek olduğunu vurguladı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Atasoy, "Ülkemizden çok uzaktayız. Milli bayramlarımız kendimizi ülkemizde gibi hissetmemizi sağlıyor. O yüzden daha da anlamlı şekilde kutlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Mateke, Uganda'da yaşayan tüm Türklerin bayramını tebrik etti. Bağımsızlık gününün gençlere armağan edilmesinin çok anlamlı olduğunu vurguladı.

Uganda'da düzenlenecek spor turnuvasına katkı sunmak amacıyla Büyükelçilik tarafından gençlere forma armağan edildi. Konuşmaların ardından Atasoy, formaları Bakan Mateke'ye takdim etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu: (1) Kırıkkale'de 'gençlik konseri' Kırıkkale'de 'gençlik konseri'
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Uganda, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uganda'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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