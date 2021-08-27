Uganda'da bombalı saldırı hazırlığındaki bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bombalı saldırı hazırlığındaki bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde gözaltına alınan bombalı saldırı hazırlığındaki şüphelinin kimliğinin Katumba Abdul aka Ben olduğu kaydedildi.

Bu kişinin, "Mogadişu Aslanı" olarak bilinen ve Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenleyen Tuğgeneral Paul Lokech'in cenaze merasimine saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.

Şüphelinin yanında patlayıcı madde ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken Eş-Şebab bağlantısı olup olmadığı ise henüz açıklanmadı.