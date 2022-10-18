Uganda Devlet Başkanı Museveni, "skandal" paylaşımlar yapan oğluna Twitter'ı yasakladı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası görevden aldığı eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan oğlu Muhoozi Kainerugaba'ya Twitter paylaşımlarını yasakladığını bildirdi.

Uganda televizyonuna yaptığı açıklamada, Museveni, diplomatik krize neden olan oğlu Kainerugaba ile ilgili yeni kararlar aldığını duyurdu.

Museveni, "Kainerugaba Twitter paylaşımlarını bırakacak. Twitter problem değil, problem olan paylaşımlar." ifadesini kullandı.

Diğer ülkeler ve Uganda'daki siyasi gruplarla ilgili konuşmanın yanlış olduğuna dikkati çeken Museveni, oğlunun bunu bundan sonra da yapmayacağını vurguladı.

Kainerugaba Kenya'yı tehdit etmişti

Kainerugaba, Twitter'dan "Benim, ordumun ve bizim, Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir." paylaşımında bulunmuştu.

Kenyalıların büyük tepkisini çeken paylaşım sonrası Devlet Başkanı Museveni, oğlu Kainerugaba'yı görevden almış ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde sürdürüleceği mesajı vermişti.

Hem diplomatik krize hem de Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinden alınmasına yol açan Twitter paylaşımından ötürü Kainerugaba, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'dan özür dilemişti.

Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.