Uğur Demirok'un penaltı tepkisi

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok, Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır'ın penaltı kararına tepki gösterdi.

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen Hes Kablo Kayserispor takımının defans oyuncusu Uğur Demirok, karşılaşmanın 4.dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş lehine verdiği penaltıya tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın 3-1 galibiyeti ile sona eren maçın hemen başında Cüneyt Çakır'ın penaltı kararına isyan eden Uğur Demirok sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "O penaltıyı nasıl verirsin Cüneyt Çakır. Bu kadar kolay olmamalı. Yazık emeklere. Pozisyonu göstermedi bile yayıncı kuruluş" tepkisinde bulundu. - KAYSERİ