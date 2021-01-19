Uğur Güneş yeni rolü için 2 ayda 10 kilo verdi

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde canlandırdığı 'Yılmaz' karakteriyle büyük beğeni toplayan ve genç kızların yeni gözdesi haline gelen Uğur Güneş, sürpriz bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki sezon yayınlanacak iddialı bir dizi projesinden gelen teklife "evet" diyen ünlü oyuncu, rolü için sıkı bir hazırlık sürecine girdi.