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Uğur Okulları 54 yaşında - Son Dakika

Uğur Okulları 54 yaşında

26.11.2021 09:25
Uğur Okulları 54 yaşında

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, "Başarı geleneğinden ödün vermeden, 52 ilde 112 okulda ve 127 kurs merkezinde 85 bin öğrenciyle kaliteli eğitimi 54 yıldır sürdürmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, "Başarı geleneğinden ödün vermeden, 52 ilde 112 okulda ve 127 kurs merkezinde 85 bin öğrenciyle kaliteli eğitimi 54 yıldır sürdürmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

İstanbul'da 26 Kasım 1968'de ilk dersini vererek eğitim serüvenine başlayan Uğur Okulları, bugün Türkiye'nin 52 ilindeki 112 okulunda ve 127 kurs merkezinde eğitim veriyor. 54'üncü yılına özel açıklamalarda bulunan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, "54 yıldır eğitim sektörünün önde gelen aktörlerindeniz, çocuklarının iyi eğitim almasını isteyen velilerin, başarılı olmak isteyen öğrencilerin, mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının 'güvenilir limanı' olduk" diye konuştu.

DNA'MIZDA BAŞARI VAR

Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve geçmişi olan Uğur markasının, BAU Global Başkanı Enver Yücel'in başarı hikayesi olduğunu söyleyen Çiçek "Laleli'de 3 odalı bir dershane olarak eğitim hayatına başlayan Uğur markası bugün; 4 kıtada, 9 ülkede, 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve tüm kademelerde eğitim veren okulları bulunan BAU Global eğitim ağına dönüşmüştür. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan BAU Global çatısı altında buluşan öğrencilerimizin, dünyanın dört bir yanında bulunan okullarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor. Bu çatının altında öğrencilerimizi bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurumumuzun DNA'sında çok çalışmak ve başarmak ilkeleri var. Her zaman bir adım ötesini görebilen, uluslararası eğitim sistemini analiz ederek en iyi yöntemleri Türkiye'ye hızlıca adapte eden Enver Yücel'in lider bakış açısı kurumumuzun marka algısını her geçen gün biraz daha pekiştiriyor" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uğur Okulları 54 yaşında - Son Dakika


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