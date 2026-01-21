Uğur Poyraz İYİ Parti Grup Başkanvekili - Son Dakika
Uğur Poyraz İYİ Parti Grup Başkanvekili

21.01.2026 19:16
Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak seçildi.

İYİ Parti TBMM Grubundan yapılan açıklamada, "İYİ Partinin 18 Ocak 2026 tarihinde yapılan 4. Olağan Kurultayı'ndan sonra bugün gerçekleşen TBMM Grup Toplantısı neticesinde yapılan kapalı oturum ile İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'nun yerine Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Grup Başkanvekili olarak seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, TBMM Katip Üyeliğine de Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün yerine Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un seçildiği bildirildi.

Yasin Öztürk, İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçilirken, Buğra Kavuncu da parti sözcüsü olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA

