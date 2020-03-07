Uğur Tütüneker: "Deplasmanda 1 puan iyidir" - Son Dakika
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Deplasmanda 1 puan iyidir' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Deplasmanda 1 puan iyidir"

6 saat önce

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Karagümrük deplasmanında aldıkları 1 puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Uğur Tütüneker:

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Karagümrük deplasmanında aldıkları 1 puanın kendileri için önemli olduğunu söyledi.


TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Adana Demirspor TeknikDirektörü Uğur Tütüneker, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Git gellerle dolu bir maç oynadıklarını dile getiren Canel, "Biz de onlar da kazanabilirdi. İyi bir mücadele oldu. İkincilik şansımız sürdüğü sürece biz de kovalayacağız. Daha 8 maçımız var. Karagümrük'ü de kutlamak istiyorum. Biz buraya kazanmak için geldik, 1 puan aldık. Deplasmanda 1 puan da iyidir. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:04 Kaynak: İHA
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