Son Dakika Haberleri: Uğur Yücel seyircileri kahkahaya boğdu
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Uğur Yücel seyircileri kahkahaya boğdu

1 saat önce

Uğur Yücel, günümüze uyarladığı ve sahnelendiği yerlerde yoğun ilgi gören gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile önceki akşam Bodrum Kale'de izleyicisi ile buluştu.

Uğur Yücel seyircileri kahkahaya boğdu, System.String[]

Uğur Yücel, günümüze uyarladığı ve sahnelendiği yerlerde yoğun ilgi gören gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile önceki akşam Bodrum Kale'de izleyicisi ile buluştu.


Kerki Solfej'in açık hava programı kapsamında Bodrum'da sahneye çıkan Uğur Yücel, sohbeti, esprileri ve şovlarıyla büyük beğeni topladı. İki saatlik gösterisi boyunca temposu hiç düşneyen Uğur Yücel, bir ara sahnede terden sırılsıklam oldu. Gösterisinin bir bölümünde tencere, tava, damacana ve kovalarla müzik yapan Uğur Yücel, müzik yeteneğiyle de büyük alkış aldı. - MUĞLA

Uğur Yücel, Bodrum, Kale, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:55 Kaynak: İHA
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