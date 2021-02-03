Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda - Son Dakika

Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda

03.02.2021 11:17
Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda, System.String[]

Beşiktaş maçına yaptığı kurtarışlarla damga vuran Uğurcan Çakır'ı Lyon ve Roma'dan yetkililerin izlediği ortaya çıktı. Başarılı performansıyla dünya devlerini kendisine hayran bırakan genç file bekçisi değerine değer kattı. Fırtına'ya yaz döneminde astronomik teklifler gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un 1 numarası Uğurcan Çakır her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor.

Bordo-mavililerin başarılı file bekçisi son olarak Beşiktaş'la oynanan kritik maçta olağanüstü bir performans ortaya koyarak galibiyette başrol oynamıştı. Uğurcan sadece Trabzonspor taraftarını değil kendisini izlemeye gelen scoutları da mest etti.

Habere göre; Lyon ve Roma adına yetkililer dev maçta Uğurcan'ı izlemek için tribündeydi. Lyon hem Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i hem de Uğurcan'ı seyretmeye geldi.

HEDEF EURO 2020

Müsabakanın ardından her iki kulübün yetkilileri de Uğurcan'a deyim yerindeyse hayran kaldı. Devre arasında başarılı eldiven için gelen önerileri değerlendirmeye bile almayan Fırtına'nın planı sezon sonu...

Uğurcan'ın bu performansını devam ettirmesi halinde EURO 2020'de de vitrine çıkacağını öngören yönetim astronomik rakamlara Uğurcan'ı satmak istiyor. Lyon ve Roma'nın yanı sıra genç file bekçisine Avrupa'dan çok sayıda talip var.

(Hürriyet)

Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda

Uğurcan Çakır, Beşiktaş, Roma, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Topladığı biberlerden birinin yılana benzediğini gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi Enflasyon açıklandı, Şubat 2021 kira zam oranı %12,53 oldu Frene bile basmayan vicdansız sürücü gence çarpıp böyle kaçtı Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum Farkındalık yaratmak için kendisini köpeklere ısırtan eğitmen: Zevkle yapıyorum Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği yeni anayasa için iki kırmızı çizgisi var: Üniter yapı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar
Dünya bu belediye başkanını konuşuyor! Sağlık personeli yokluğu nedeniyle koronavirüse yakalanmayı yasakladı Dünya bu belediye başkanını konuşuyor! Sağlık personeli yokluğu nedeniyle koronavirüse yakalanmayı yasakladı         
11:07
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlık yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Atakan Çetiner: Sakatlık yaşamamak için soğuk şehirlerde egzersiz öncesi ısınma süresini uzatmak gerek         
10:58
Ryan Babel Galatasaray'la bir maça daha çıkarsa sözleşmesi otomatik uzayacak Ryan Babel Galatasaray'la bir maça daha çıkarsa sözleşmesi otomatik uzayacak         
10:45
Agüero, AORUS şirketiyle Espor takımı için ortaklık anlaşması yaptı Agüero, AORUS şirketiyle Espor takımı için ortaklık anlaşması yaptı         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Planladığımız şekilde devam edebilirsek yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir Bilim Kurulu Üyesi Kara: Planladığımız şekilde devam edebilirsek yaz aylarında genel bir rahatlama olabilir         
10:31
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: İstifayı düşünmüyorum, bu kriz 6 ay içinde biter Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu: İstifayı düşünmüyorum, bu kriz 6 ay içinde biter         
09:40
Eve gelen baba, 8 haftalık bebeğinin cansız bedenini küvet içinde buldu Eve gelen baba, 8 haftalık bebeğinin cansız bedenini küvet içinde buldu         
09:30
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Erdoğan siyaseti bırakınca ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt: Ondan sonra siyaset yapmam         
09:09
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
Kadıköy'deki olaylarda eylemcilere müdahale eden polis, sivil polisi de gözaltına almaya kalktı Kadıköy'deki olaylarda eylemcilere müdahale eden polis, sivil polisi de gözaltına almaya kalktı         
08:23
İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu İşten evine dönen koca, eşini kafasında poşetle boğazı kesik halde buldu         
22:59
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Koronavirüs kısıtlamaları ne zaman kalkar?" sorusuna temkinli yanıt         
22:38
4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir 4 gencin sır ölümünde ailelerden olayın seyrini değiştirecek iddia: Defineciler öldürmüş olabilir         
17:28
Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu Cinsel tacize uğradım diyerek polise giden cerrahın, cansız bedeni bulundu         
16:04
Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 11:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uğurcan Çakır, kendisini izleyen Lyon ve Roma'yı hayran bıraktı! Dev teklif yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei