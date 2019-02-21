Son Dakika Haberleri: Uğurludağ Belediyesi Güneşten Ayda 90 Bin Lira Kazanacak

Uğurludağ Belediyesi Güneşten Ayda 90 Bin Lira Kazanacak

6 dakika önce

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerjisi santrali ile aylık ortalama 90 bin lira kar elde edilmesi hedefleniyor.

Uğurludağ Belediyesi Güneşten Ayda 90 Bin Lira Kazanacak, System.String[]
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde belediye tarafından kurulan güneş enerjisi santrali ile aylık ortalama 90 bin lira kar elde edilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Remzi Torun, kurulumu kısa süre önce tamamlanarak enerji üretimine başlayan güneş enerjisi santralini ziyaret etti.

Torun, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisin sorunsuz bir şekilde üretime başladığını bildirdi.

Güneş enerji santralinden elde edecekleri elektrik enerjisinin, bölgenin elektrik ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacağını ifade eden Torun, "Belediyemiz elektrik üretiminden yaz aylarında 120 bin lira, kış aylarında ise 60 bin lira olmak üzere aylık ortalama 90 bin lira gelir elde edecek. Güneş enerji santrali ile enerji üretimine katkının yanı sıra elde edilecek gelirle ilçe halkımıza yeni yatırımlar yapabileceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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