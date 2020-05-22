UID, Avrupa ile Diyarbakır arasında gönül köprüsü kurdu - Son Dakika

Diyarbakır'da pandemi nedeniyle işsiz kalan bir vatandaşın sosyal medya üzerinden mağduriyetini dile getirmesi, Avrupa'daki Türklerin etkin kuruluşu olan Avrupa Türk Demokratları Birliği (UID) ile Diyarbakır arasında gönül köprülerinin kurulmasına vesile oldu.

Tüm dünya genelinde olduğu gibi Diyarbakır da Covid-19'dan ağır darbe alan şehirlerin başında geliyor. Pandemi nedeniyle çok sayıda iş yeri kepenklerini kapatırken çok sayıda iş yeri de eleman kısıtlamasına gitti. Pandemi nedeniyle işinden ayrılan ve bir anda muhtaç duruma gelen bir vatandaş sosyal medya üzerinden bir yorum yaptı ve yurt dışında yaşayanların imkanlarının iyi olmasına vurgu yapıp destek talebinde bulundu. Bu mesajı okuyan UID yetkilileri, AK Parti eski il başkanlarından Muhammed Akar ile iletişime geçerek konu ile ilgili inceleme talebinde bulundu. Akar'ın detaylı incelemesinin ardından yapılan bilgilendirme sonrası ise Almanya'daki UID üyeleri kolları sıvadı.

Daha önceki yıllarda Sur ilçesinde yaşanan olaylar sırasında da destek amaçlı olarak Diyarbakır'a ziyaretlerde bulunan ve eski adı Avrupa Türk Demokratları Birliği (UETD) olan kuruluşun Almanya Solingen Şube Başkanı Cemal Ayıboğan, Av. Muhammed Akar ile temasa geçip Ramazan ayı için mağdur ve muhtaç ailelere yardım etmek istediklerini söylemiş ve çalışmalar yapmışlardı. Akar'ı aracı olması ile UID ilk etapta 350 aileye gıda yardımında bulundu. Yardımlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Daha sonraki süreçlerde de yardımların devam edeceğine vurgu yapan AK Parti Diyarbakır eski İl Başkanı Muhammed Akar yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Devlet kurumlarımızın Diyarbakır'daki sosyal yardım çalışmalarını yakından takip eden UID teşkilatı bizim de çorbada tuzumuz olsun diyerek 350 aile için gıda yardımında bulundu. Almanya'dan uzanan bu kardeşlik eli gönül köprüleri açısından anlamlı bir davranış oldu. UID teşkilatı Sur olayları zamanında da destek amaçlı olarak birkaç defa Diyarbakır'a gelip bizlere moral verdi. Desteğini sundu. Diyarbakır ve Avrupa'daki Türk kardeşlerimiz arasında gönül köprüleri kurdu. Ben de bir Diyarbakırlı olarak UID Solingen Şube Başkanı Sayın Cemal Ayıboğan ve tüm üyelerine ve Genel Başkan Bülent Bilgi beyin şahsında tüm teşkilata teşekkür ediyorum. En yakın zamanda sevgi ve kardeşlik şehri Diyarbakır'a davet ediyorum."

UID'nin önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı yardımları olacağı yönünde de bilgi aktarıldı. - DİYARBAKIR