UID Genel Başkanı Kuş'tan Kuzey Ren Vestfalya seçimlerinde "sandığa gidin" çağrısı - Son Dakika

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde 15 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, Türk kökenlilerin eyalet başbakanını belirleyecek oy potansiyeline sahip olduklarını belirterek, oy kullanma hakkı olan herkese "sandığa gidin" çağrısı yaptı.

Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan Kuş, ülkenin en büyük eyaletinde yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaparak, UID teşkilatları olarak Almanya genel seçimleri kadar önemli gördükleri bu seçime katılımı artırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Gerek sosyal medya üzerinden gerekse büyükşehirlerde stantlar kurarak KRV seçimlerine katılımı artırmak için çalıştıklarını aktaran Kuş, "Almanya'nın en büyük eyaleti olan KRV'de 1 milyon 200 bin insanımız yaşıyor ve 500 binden fazla vatandaşımız Türk kökenli Alman vatandaşı olarak oy kullanma hakkına sahip. Yarışan partilerin oy oranları birbirlerine oldukça yakın. Biz oylarımızla başbakanı belirleyecek konumdayız. Bu kadar önemli bir oya sahipken vatandaşlarımızın mutlaka seçimlere katılması gerektiğinin altını çiziyorum." dedi.

Aşırı sağcı yabancı düşmanı ya da aşırı solcu Türkiye düşmanı partiler hariç, sandığa giderek hangi partiye olursa olsun mutlaka oy kullanılması gerektiğini ifade eden Kuş, eyaletteki Türk nüfusunun seçimin sonucuna etki edecek bir oy potansiyeline sahip olduğunu ve KRV eyaletinin Almanya'nın genel politikasını belirmekte çok büyük önem arz ettiğini belirtti.

Kuş, "Burada yaşayan yabancı kökenli Almanlar olarak çok sayıda sorunumuz var. Özellikle son yıllarda artan ırkçılık sorunuyla mücadele etmek zorundayız çünkü tüm saldırıların odağında biz oluyoruz. O açıdan da bu seçimler bizim açımızdan büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Birçok partide Türk kökenli aday olduğunu ancak bu sayısının daha da arttırılması gerektiğini dile getiren Kuş, özellikle gençlerin siyasete olan ilgisinin artırılması ve yerel yönetimlerden başlayarak yukarıya doğru siyasete katılarak iyi konumlara gelmeleri için UID olarak çok ciddi çalışmalar yaptıklarını anlattı.