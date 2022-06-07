Ukrayna'da bombalandığı iddia edilen Svyatogorsk Lavra Manastırı

Ukraynalı yetkililer, Donetsk bölgesinde bulunan tarihi Svyatogorsk Lavra'daki manastırın Rus güçleri tarafından bombalandığını ve yandığını iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ortodoks inancına göre Ukrayna'daki en kutsal yapı olarak kabul edilen ahşap manastırın drone görüntülerini paylaştı ve yapıda herhangi bir hasarın olmadığını iddia etti.

Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelenskiy Telegram'daki vide mesajında "Rus bombaları bugün yeniden Svyataprteovsk Lavra'yı hedef aldı. Manastır 1912 yılında yapılmıştı ve ilk kez Sovyetler döneminde onu yıkmışlardı. Rus ordusu manastırı bir kez daha yıktı. Geçtiğimiz Çarşamba günü manastıra gerçekleştirilen Rus saldırıları sonucunda 4 kişi ölmüştü. Manastır, Mayıs ayından beri saldırı altında. BM'den ve UNESCO'dan mantıklı, vicdani bir açıklama bekliyoruz. Rusya tamamen izole edilmeli ve suçları için hesap sorulmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Ukraynalı askerlerin Donetsk bölgesinde bulunan Svyatogorsk'taki bir kiliseyi yaktığını öne sürüp Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus ordusunun Ukrayna'daki kültürel mirasını kasıtlı olarak imha ettiği yönündeki iddialarının "yalan" olduğunu savundu.