Ukrayna'da Elektrik Kesintisi

KİEV, 1 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna yetkilileri, cumartesi günü teknik bir arıza nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

Enerji Bakanı Denis Şmigal, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin yerel saatle 10.42'de meydana geldiğini, Romanya ile Moldova'nın elektrik sistemlerini birbirine bağlayan hatların yanı sıra Ukrayna'nın batı ve orta bölgeleri arasındaki iletim hattının da aynı anda devre dışı kaldığını belirtti.

Şmigal, arızanın Ukrayna elektrik şebekesinde zincirleme kesintilere yol açtığını ve trafo merkezlerindeki otomatik koruma sistemlerinin devreye girdiğini ifade etti.

Bakan, nükleer santral ünitelerinde elektrik üretiminin azaltıldığını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde acil durum elektrik kesintilerinin uygulandığını söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise başkentte düşük voltaj nedeniyle metro seferlerinin askıya alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde gerekli tüm önlemlerin alındığını ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.