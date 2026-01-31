Ukrayna'da Enerji Kesintileri - Son Dakika
Ukrayna'da Enerji Kesintileri

31.01.2026 14:21
Kiev ve diğer şehirlerde elektrik ve su kesintileri yaşandı, metro sığınak olarak kullanılıyor.

Ukrayna'da başkent Kiev ve bazı şehirlerde enerji kesintilerinin olduğu bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kesintiler nedeniyle Kiev metrosunun durdurulduğunu, metro istasyonlarının yedek güç kaynağıyla şimdilik sığınak olarak hizmet verebildiğini belirtti.

Ülkenin farklı şehirlerinde de benzer kesintilerin yaşandığına dikkati çeken Kliçko, "Kiev'de Ukrayna'nın birçok şehrinde olduğu gibi acil elektrik kesintileri meydana geldi." ifadesini kullandı.

Yerel basında yer alan habere göre, Kiev ve çevresindeki bölgelerde su kesintileri de yaşandı.

Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Enerji Bakanı Denis Şmigal, yazılı açıklamasında Romanya ile Moldova'nın enerji sistemleri arasındaki 400 kilovoltluk hat ile Ukrayna'nın batı ve orta kesimleri arasındaki 750 kilovoltluk hattın saat 10.45 sularında eş zamanlı devre dışı kalması sebebiyle "teknolojik arızanın" meydana geldiğini bildirdi.

"Bu durum, Ukrayna'nın elektrik şebekesinde kademeli kesintiye ve trafo merkezlerinde otomatik koruma sistemlerinin devreye girmesine neden oldu. Nükleer (enerji) santrallerin üniteleri devre dışı kaldı." bilgisini paylaşan Şmigal, Kiev ile Harkiv ve Jitomir bölgelerinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığını belirtti.

Şmigal, enerji sorununun ilerleyen saatlerde çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

