Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

Ukrayna'da Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen anma etkinliğine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanı sıra eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ve çok sayıda kişi katıldı.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Holodomor trajedisinin, Ukrayna halkına büyük acı verdiğini belirterek, "Çeşitli verilere göre Ukrayna'da 4 ile 8 milyon arası insan hayatını kaybetti." dedi.

Sovyetler Birliği'nin Ukrayna halkına karşı "soykırım" yaptığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna halkı asla bunu unutmaz, asla affetmez." diye konuştu.

Ukrayna'nın farklı kentlerinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Holodomor trajedisi

Holodomor trajedisi Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. 1932-1933 döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca insan Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edildi.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in 'kollektivizm' politikası sonucu yaşanan trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi öldü.

Rusça'da "açlıktan ölüm" anlamına gelen Holodomor sözcüğüyle anılan trajedi için 2005'te Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko döneminde her yıl kasım ayının son cumartesi günü "Holodomor Kurbanlarını Anma Günü" ilan edilmişti.

Ukrayna Parlamentosu, 2006'da bu olayı "soykırım" olarak kabul etti. 2009'da Ukrayna Güvenlik Servisi, Holodomor trajedisinin sorumlularını tespit etmek için soruşturma açtı.

Soruşturma sonucunda Josef Stalin ve yandaşları Vyaçeslav Molotov, Lazar Kaganoviç, Pavel Postışev, Stanislav Kosior, Vlas Çubar ve Mendel Hatayeviç olayın sorumluları olarak belirlendi. Mahkeme, sorumluları suçlu buldu ve bu kişilerin hayatta olmamaları nedeniyle davayı kapattı.