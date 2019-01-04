Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Öldürülen Hataylı Buket'in Evinde Yas Var

Ukrayna'da Öldürülen Hataylı Buket'in Evinde Yas Var

1 saat önce

Ukrayna'da yaşadıkları evde ölü bulunan üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ailesinin evinde yas var.Eğitim almak için gittikleri Ukrayna'nın Harkov kentinde kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan Yıldız'ın Samandağ'daki babaevine acı haber ulaştı.

Ukrayna'da Öldürülen Hataylı Buket'in Evinde Yas Var, System.String[]
Ukrayna'da yaşadıkları evde ölü bulunan üniversite öğrencisi iki kızdan Buket Yıldız'ın Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan ailesinin evinde yas var.

Eğitim almak için gittikleri Ukrayna'nın Harkov kentinde kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan Yıldız'ın Samandağ'daki babaevine acı haber ulaştı.

Yakınları ve komşuları Buket Yıldız'ın acılı ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletiyor.

Genç kızın cenazesinin ailesi tarafından Ukrayna'da alınarak Salı gününe kadar Hatay'a getirilmesi bekleniyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:23 Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Ukrayna, 3. Sayfa
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