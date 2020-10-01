Ukrayna'da orman yangını: 4 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde yer alan ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında yoğun çaba harcıyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, alevlerin 22 yerleşim yerini tehdit ettiği ve yaklaşık 18 bin hektarlık alana yayıldığı bildirildi. Bölgeden 120 kişinin tahliye edildiği aktarılırken, yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastanelerde tedavisi sürürken, yangın söndürme çalışmaları da devam ediyor.

Yerel yetkililer, 146 noktada çıkan yangınlardan 82'sinin söndürüldüğünü belirtti. Yangınların çoğunun Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen bölgenin yakınlarında çıktığı ifade edilirken, alevlerin bombardımandan kaynaklanmış olabileceği dile getirildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Yangının bu kadar geniş alana yayılmasının nedenleri açıkça ortaya konulmalıdır. Geçici olarak işgal edilmiş bölgeden gerçekleştirilebilecek ve bu tür hava koşullarında bu yangınların en azından bir kısmına neden olabilecek provokatif bombardıman hakkındaki bilgileri de göz önünde bulunduruyoruz" denildi.

Öte yandan geçtiğimiz geçtiğimiz ay Ukrayna ordusu, Rus yanlısı ayrılıkçıları ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

(İHA)