Ukrayna'da Otobüs Saldırısı: 15 Ölü

KİEV, 2 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın, Ukrayna'nın orta kesimindeki Dnipropetrovsk bölgesinde maden işçilerini taşıyan bir otobüse düzenlediği saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın özel enerji şirketi DTEK'ten yapılan açıklamada Rusya'nın pazar günü şirkete ait maden tesislerine düzenlediği büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında vardiyadan çıkan madencileri taşıyan otobüsün vurulduğu belirtildi.

Ulusal polis yetkilileri, saldırının Ternivka kentinde yaşandığını ve saldırıda İHA'ların kullanıldığını bildirdi.