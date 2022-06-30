KREMENÇUK - Ukrayna'da Rusların vurduğu alışveriş merkezinde hayatını kaybedenler anılıyor

Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 27 Haziran'da Rus güçlerince fırlatılan füze ile vurulan Amstor Alışveriş Merkezi'nde hayatını kaybeden siviller anılıyor.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, patlama sonucu 18 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edilen Kremençuk kentinde yaşayanlar enkaz alanına gelip çalışmaları izliyor.

Bir yandan yıkımın izleri silinmeye çalışılırken öte yandan saldırıda hayatını kaybedenler anısına enkaz bölgesinin yakınındaki parkta açılan bir alana vatandaşlar gelip çiçek bırakıyor.

Adeta bir anıt alanına dönüşen parka gelenler, çiçeklerin yanı sıra oyuncaklar da bırakıyor ve saldırı kurbanları için mumlar yakarak dua ediyor.

21 sivilin arama çalışması sürüyor

Öte yandan Amstor Alışveriş Merkezi'nde hayatını kaybeden bir sivilin cenazesi kente yakın yaşadığı Potoky köyünde törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Kremençuk Valisi Vitaliy Maleskiy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 18 sivilin hayatını kaybettiğini ancak kayıpları arama çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Son duruma göre 21 kişiye ulaşılamıyor. " dedi.

Füzenin isabet ettiği alışveriş merkezinde çok sayda sivilin ve yerel çalışanın bulunduğunu belirten Maleskiy, "Saldırı kurbanların sayısının netleşmesi için gereken çalışmaları sürdürüyoruz." dedi.

Mevcut bilgilere göre, ölenler arasında çocukların bulunmadığını ifade eden Maleskiy, "Elimizdeki tüm verileri kullanmaya çalışıyoruz. Tüm kamera kayıtları inceleniyor." diye konuştu.

Ölenlerin cesetlerine otopsi çalışmalarının sürdüğünü, yakınlarının talebi doğrultusunda bugün genç bir erkeğin cesedinin Potoky köyündeki mezarlığa getirildiğini belirten Maleskiy, kalan 17 cesedin şimdilik adli kurumlarda bulunduğunu söyledi.

Maleskiy, otopsi çalışmalarından sonra tüm kurbanlar için toplu cenaze töreni düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.