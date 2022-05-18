Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti

18.05.2022 16:54

- Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle yargılanan Rus asker Vadim Shishimarin, Sumi kentinde 62 yaşındaki silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti.

- Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti

KİEV - Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları nedeniyle yargılanan Rus asker Vadim Shishimarin, Sumi kentinde 62 yaşındaki silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti.

Rusya, 84 gündür Ukrayna'ya saldırılarını sürdürürken, Ukrayna'da ilk kez bir Rus asker savaş suçu nedeniyle yargılanıyor. Kiev'de 21 yaşındaki Rus asker Vadim Shishimarin'in savaş suçu nedeniyle yargılandığı davaya bugün devam edildi. Sumi kentinde 62 yaşındaki silahsız sivil bir adamı öldürmekle suçlanan Shishimarin, mahkeme salonuna geniş güvenlik önlemleri ile getirildi. Shishimarin, cam bir bölmede oturtulurken, öldürülen adamın eşi de salonda hazır bulundu.

Suçunu kabul etti

Hakimin, "Suçunu kabul ediyor musun?" sorusuna Shishimarin, "Evet" şeklinde yanıt verdi. Shishimarin, Sumi kentinde bir sivili öldürdüğünü itiraf ederken, Ukraynalı savcı itiraf doğrultusunda mahkeme heyetinden sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti. Çok sayıda gazetecinin de takip ettiği davanın yarın 12.00'de daha büyük bir salonda devam etmesine karar verildi.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, "Bu ilk duruşmayla Ukrayna'da suç işleme emri veren veya bu suçlara yardım eden her failin, herkesin sorumluluktan kaçamayacağına dair net bir sinyal gönderiyoruz" dedi.

10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezası alabilir

Moskova Bölgesi 4'üncü Tank Kantemirov Tümeni 32010 askeri birliğinde görevli Shishimarin'ın 10 ila 15 yıl veya ömür boyu hapis cezası alabileceği ifade ediliyor. Ukraynalı savcılara göre Shishimarin ve diğer 4 asker çaldıkları bir araçla seyir halindeyken Chupakhivka yakınlarında 62 yaşındaki bisikletli bir adamla karşılaştı. Shishimarin'e sivili öldürmesi emredildiği belirtilirken, emri yerine getirmesi için Kalaşnikof saldırı tüfeği kullandığı ifade edildi.

Kremlin: "Dava ile ilgili hala bir bilgimiz yok"

Rus askerin yargılandığı ilk duruşmayla bilgilerinin olmadığını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü duruşmaya yönelik benzer açıklama yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da diplomatik misyonlarının bulunmaması nedeniyle söz konusu Rus askerine yardım sağlayamadıklarını söyleyerek, "Dava ile ilgili hala bir bilgimiz yok. Aslında bakarsanız diplomatik misyonumuzun bulunmaması nedeniyle yardım sağlama ihtimalimiz maalesef çok sınırlı" diye konuştu.

Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti
Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti
Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti
Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti
Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti
Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti

YORUMLAR
500
Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:03:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da yargılanan Rus asker, silahsız sivili öldürdüğünü kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement