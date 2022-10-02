Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zelenskiy: 'Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi' - Son Dakika

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