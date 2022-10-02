Zelenskiy: "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi"

02.10.2022 14:12
Zelenskiy: "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden temizlendiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Liman şehrinin Rus güçlerinden temizlendiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa görüntülü mesajda, "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, dün akşam yaptığı açıklamada, Liman'da Ukrayna bayrağının dalgalandığını ancak şehirde çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna askerlerinin Liman şehrine girdiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise "Müttefik güçler, çevrelenmesi tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman yerleşim biriminden daha avantajlı yere çekildi." açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: 'Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Saat 12.30 itibarıyla Liman tamamen temizlendi" - Son Dakika
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