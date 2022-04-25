Ukrayna Dışişleri Bakanı, Mariupol'un tahliyesi için BM'nin Rusya'ya baskı yapmasını istedi - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Birleşmiş Milletleri (BM) Mariupol Limanı'nın tahliyesi için Rusya'ya baskı yapmaya çağırdı.

Kuleba, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres'in Kiev ziyaretinden önce Moskova'ya gitmesinden ve Gueterres'in savaşta bir Rusya "tuzağı"na düşmeye karşı savunmasız olabileceğinden endişelendiğini söyledi.

Birçok yetkilinin Moskova ziyaretinde tuzağa düştüğünü belirten Kuleba, "Gueterres, öncelikli olarak tek bir konuya odaklanmalı, o da Mariupol'un tahliyesi." dedi.

Kuleba, "Bu gerçekten BM'nin yapabileceği bir şey. Eğer siyasi irade, karakter ve dürüstlük gösterilirse umuyorum ki bu bizim ilerlememize olanak sağlar." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretini öven Kuleba, onları, Ukrayna için "dünyadaki herhangi bir ülkeden daha fazlasını yapan ülkenin" temsilcileri olarak nitelendirdi.

Kuleba, yeni gelişmelerin yeterli olup olmadığı konusunda, "Rus askerleri Ukrayna'da bulunmaya devam ettiği sürece hiçbir şey yeterli değil." açıklamasında bulundu.

Yapılanları takdir ettiklerini ancak savaş devam ettikçe bunların yeterli olmadığını belirten Kuleba, "Ukraynalılar açgözlü olduğundan değil. Fırsatları değerlendirip istediğimiz her şeyi almak için değil. Bu savaşı kazanmamız gerektiği için." şeklinde konuştu.

"Düşünmek zaman alıyor ama sorun şu ki bu sırada burada savaş devam ediyor"

Savaşı kazanmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Avrupa'nın derinliklerine" inmesini önlemek için Batı'nın, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahları hızla sağlaması gerektiğine dikkati çeken Kuleba, "Biliyorsunuz, silahlarla ilgili her konuşma bizim 'buna ihtiyacımız var' dememizle başlıyor. Cevap 'Tam olarak buna ihtiyacınız olduğunu düşünmüyoruz. Üzerinde düşünelim' oluyor. Düşünmek zaman alıyor ama sorun şu ki bu sırada burada savaş devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kuleba, "Sonunda ihtiyacımız olanı alıyoruz ve sonra yeterli miktarda almaya başlıyoruz. Ama zaman kaybedildi. Bu ele alınması gereken asıl mesele, özellikle Amerikalı mevkidaşlarımıza ve diğer ülkelere karşı bu konuda oldukça açık konuştuk. İşleri hızlandırın." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna ve Rusya'nın savaşın ilk günlerinden beri savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunduğunu ancak Putin ve Vladimir Zelenskiy arasındaki bir görüşmeden daha azının çözüm getirmede yetersiz kalacağını belirten Kuleba, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov hakkında "Ciddi bir görüşmeye hazır olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Kuleba aynı şekilde Rusya'nın da "müzakere yoluyla çözüm bulmaya" hazır olmadığını düşündüğünü aktararak, "Bu tavrı değiştirdiklerini ve karşılıklı kabul edilebilir çözümler aramaya hazır olduklarını görürsem, iğrenme duygumun üstesinden geleceğim ve onunla konuşacağım." ifadesini kullandı.

Putin'in, Zelenskiy ile görüşmeyi ne kadar erken kabul ederse savaşın bitme olasılığının o kadar yüksek olacağını vurgulayan Kuleba, "(Savaşın biteceğine) Yüzde yüz garanti veremiyorum ama Başkanıma güveniyorum. Bu konuşmaya hazır olduğunu ve nasıl müzakere etmesi gerektiğini bildiğini görüyorum. Başkan Putin bu görüşmeden kaçtıkça onun da sadece savaş senaryosuna odaklanması (daha) muhtemel." diye konuştu.

Mariupol'deki gerginliğin artmasının Rusya ile müzakere şansını ortadan kaldıracağını kaydeden Kuleba, şunları kaydetti:

"Biz çok açık bir mesaj gönderdik: Eğer o insanları öldürmek ya da tutsak edip aşağılamak istiyorsanız, bu müzakerelerin sonu olur. Bu kırmızı çizgimiz olacak. Durumu olduğu gibi bırakmak da yeterli değil. Oradaki herkesi kurtarmak, tahliye etmek gerçekten çok önemli."

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sabah saatlerinde Mariupol bölgesinde bulunan Azovstal fabrikasındaki sivillerin tahliyesinin bugün de gerçekleştirilemediğini bildirmişti.