Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü

09.03.2022 02:11

- Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandı Sumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü Sumi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgenin gece boyunca Rus ordusunun saldırısına uğraması sonucu 4 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği ve sivil kayıplar olduğu belirtildi.

- Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandı

Sumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü

KİEV - Sumi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgenin gece boyunca Rus ordusunun saldırısına uğraması sonucu 4 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği ve sivil kayıplar olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları gece boyunca devam etti. Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyy, Sumi bölgesinin gece boyunca Rus uçaklarının saldırısına uğradığını ve yaşanılan çatışmalarda 4 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Zhyvytskyy, "Sumi bölgesi için zor bir gündü. Rus uçakları Sumi bölgesinde, sivil yerleşimleri vurdu. Çocuklar da dahil ölü ve yaralılar var. Bölgede kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Çocukların öldüğü ve üzerlerine bombaların atıldığı bir savaşta hangi kurallardan bahsedebiliriz" dedi.

Okhtyrka şehrindeki saldırılarda bir ısıtma santralinin de zarar gördüğünü açıklayan Vali, "Okhtyrka ise top atışlarıyla vuruldu. Sivil yerleşim alanları bombalandı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bugün Kiev saatiyle 10.00'dan itibaren Rusya ve Ukrayna arasında sivillerin tahliye edilebilmesi için "geçici ateşkes" ilan edildi.

Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü
Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü
Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü

YORUMLAR
500
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü Rusya'nın Sumi'deki saldırılarında 2'si çocuk 9 sivil ölü

Ukrayna, Rusya, Sumi, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Çeyrek finale yükseldiler! Bayern Münih, Salzburg'u 7-1 mağlup etti
00:43 Zelenski isyan etti! Dünya liderlerine seslenerek: 13 gündür sadece söz veriyorsunuz
00:14 Film senaryosu değil gerçek! Şahıs refakatçi kılığına girip husumetlisini vurdu
00:05 İlklerin maçı oldu! Bayern Münih'in ilk yarıdaki üstünlüğü taraftarı sinirlendirdi
23:55 Uçuşu olanlar dikkat! THY, iki havalimanındaki bazı seferlerini iptal etti
23:53 TFF'ye bir tepki de Fenerbahçe'den geldi: Türk futbolu kimlerin elinde?
23:52 NATO'nun 8 Mart paylaşımındaki detay dikkat çekti! Kamuflajının üzerinde Nazizm sembolü yer aldı
23:24 Hakem kararında "Kulüpler Birliği'nin etkisi var" iddiasına jet yanıt: Hiçbir şekilde bilgimiz yok
23:18 Geri sayım başladı! Uygun fiyatlı iPhone SE 2022 tanıtıldı
23:14 FIFA'dan Ukrayna ve Rusya kararı! Yarı final maçını haziran ayına erteledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 02:18:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Sumi bölgesi gece Rusya tarafından bombalandıSumi'deki saldırılarda 4 Ukrayna askeri öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement