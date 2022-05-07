Ukrayna: "Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk" - Son Dakika
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Ukrayna: "Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk"

07.05.2022 14:34
Ukrayna: "Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk"

Ukrayna ordusu, Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin hedef alındığını duyurdu.

Ukrayna ordusu, Yılan Adası'nda demir atan Rus donanmasına ait "Serna" sınıfı çıkarma gemisinin hedef alındığını duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılarla başlayan savaş devam ediyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de kilit nokta haline gelen Yılan Adası'na demir atan Rusya donanmasına ait bir geminin vurulduğu bildirildi. Geminin hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise söz konusu geminin "Serna" sınıfı çıkarma gemisi olduğunu belirtti.

"Rus ordusu 25 bin 100 askerini kaybetti"

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşta Rusya'nın 25 bin 100 askerinin öldürüldüğünü, bin 122 tankın, 2 bin 713 zırhlı askeri aracın, 199 uçağın, 155 helikopterin ve 11 geminin imha edildiği ifade edildi. - KİEV

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Yılan Adası, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna: 'Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk' - Son Dakika


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