Antalya'daki çifte cinayet davasında turiste 25 yıl ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Antalya'daki çifte cinayet davasında turiste 25 yıl ceza

Antalya\'daki çifte cinayet davasında turiste 25 yıl ceza
17.11.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalı Dymitro Chaban, kendisini gasp ettiğini iddia ettiği iki kişiyi aracıyla çarparak ölümlerine neden oldu. Chaban'ın cezası belli oldu. Mahkeme, haksız tahrik indirimi ile Chaban'a 25 yıl hapis cezası verdi.

Antalya'da kendisini silah zoruyla gasp ettiği gerekçesiyle motosikletli 2 şüpheliye aracıyla çarparak ölümlerine neden olduktan sonra yakalanıp tutuklanan Ukarynalı turistin cezası belli oldu. Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında iki kişinin ölümüne sebep olan Dymitro Chaban için mahkeme heyeti haksız tahrik indirimiyle 25 yıl hapis cezası verdi.

ALANYA'DA YAŞIYORDU

Olay, 10 Kasım 2023'de Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin önüne yaşandı. Alanya'da yaşayan Ukraynalı turist Dymitro Chaban, aracıyla bekleme yaptığı sırada plakası olmayan motosiklet ile gelen Murat O. ve Elnur B. isimli şüpheliler, iddiaya göre, silahı gösterip aracın camını açmasını istedi. Dymitro Chaban bunu reddedince silahın kabzasıyla camı kıran şüpheliler, arabanın içerisinde bulunan çantayı vermesini istedi. Ukraynalı turistin çantayı vermemesi üzerine ise şüpheliler aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra çantayı alıp motosikletle kaçtı. Şüphelileri takibe başlayan Ukraynalı turist 300 metre sonra motosiklete çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Murat O. ve Elnur B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet tabanca ve bir boş kovan ele geçirdi.

ÇANTADAN 35 BİN EURO ÇIKTI

Ukraynalı turist gözaltına alınırken, iki şahsın cenazesi ise morga kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahısların gasp ettiği çantada 35 bin euro olduğu öğrenildi.

KARAR : 25 YIL HAPİS

Davanın karar duruşması Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. Mahkeme heyeti iki kişinin ölümüne sebep olan Ukrayna uyruklu Dymitro Chaban için haksız tahrik indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Olaylar, Ukrayna, Alanya, turist, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Antalya'daki çifte cinayet davasında turiste 25 yıl ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi
İsrail ateşkese rağmen saldırdı İsrail ateşkese rağmen saldırdı
Galatasaray’a da gol atan Agyei’ye sevgi seli Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye sevgi seli
Portekiz, 9-1’lik tarihi skorla Dünya Kupası’na gitmeyi garantiledi Portekiz, 9-1'lik tarihi skorla Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi
İran’da nükleer çıkmazı Gerekçesini de açıkladı İran'da nükleer çıkmazı! Gerekçesini de açıkladı

16:05
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
15:35
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu Bu maddenin panzehiri yok
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok
15:31
Ankara’daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
15:28
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi
15:23
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya’dan özür açıklaması
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya'dan özür açıklaması
14:43
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 16:09:51. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki çifte cinayet davasında turiste 25 yıl ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.