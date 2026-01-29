Ukrayna ve Türkiye: Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ukrayna ve Türkiye: Stratejik İşbirliği Vurgusu

29.01.2026 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırım Temsilcisi Kuryshko, Türkiye'nin desteğiyle askeri ve insani işbirliğinin güçlendiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kırım Daimi Temsilcisi Olha Kuryshko, "(Türkiye-Ukrayna) Halihazırda süregelen askeri ve insani alandaki stratejik işbirliğimiz yeniden inşa alanında da büyük bir başarı sergileyecek." dedi.

Kuryshko, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda (TEPAV) AA muhabirinin, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Ukrayna'nın "stratejik partnerler" olduğunu kaydeden Kuryshko, "Türkiye tarafından ülkemize sağlanan bütün destek ve yardımlar için büyük şükran duyuyoruz." diye konuştu.

Kuryshko, Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'ni anımsatarak, Ankara'ya, Ukrayna tahılının taşınması ve diğer birçok konudaki arabuluculuk faaliyetleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Kırımlı siyasi mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin çabalar ve savaş nedeniyle Türkiye topraklarında bulunan Ukrayna vatandaşlarına verilen desteği hatırlatan Kuryshko, "Şu konuda eminim ki, halihazırda süregelen askeri ve insani alandaki stratejik işbirliğimiz, yeniden inşa alanında da büyük bir başarı sergileyecek." ifadesini kullandı.

Kuryshko, savaşın bitmesinin ardından Türkiye'nin sahip olduğu "büyük deneyimin" özellikle yeniden inşa sürecinin düzenlenmesi ve organizasyon hususunda Ukrayna için faydalı olabileceği mesajını verdi.

Türkiye ile Ukrayna'nın Karadeniz'deki işbirliğine yönelik Kuryshko, "Karadeniz'in temizlenmesi ve yeniden güvenli bir deniz haline getirilmesi noktasında da Türkiye'nin payının çok büyük olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kuryshko, bunun Karadeniz'in mayından temizlenmesini de kapsayacağı değerlendirmesini yaparak, "2014'ten itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ilişkin kabul edilen farklı uluslararası kararlara Türkiye sürekli bir şekilde destek vermektedir. Kırım Yarımadası'nın işgali ve yasa dışı ilhak girişimine ilişkin eleştirilerini de kamuoyuna açık bir şekilde sürekli dile getirmekte." dedi.

Devam eden müzakerelerde Kırım konusu

Kuryshko, Kırım'ın statüsünün Ukrayna'nın "iç meselesi" olduğunu vurgulayarak, buna ilişkin ülke içerisinde "bütün tutuma" sahip olduklarını kaydetti.

"Kırım'ın veya Ukrayna'nın başka bir toprağının" statüsünün anayasa tarafından belirleneceğini dile getiren Kuryshko, bunun Ukrayna vatandaşlarının söz hakkı sahibi olduğu bir konu olduğunu ifade etti.

Devam eden Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Kırım meselesinin yerine ilişkin Kuryshko, Zelenskiy'nin "Ukrayna'nın geçici olarak işgal altında olan topraklara ilişkin tutumunu yinelediğini" bildirdi.

Kuryshko, "Bizler kendi toprağımızı kurtarmak için savaşıyoruz. Bizler kendi vatandaşlarımızı korumak için mücadele veriyoruz." diyerek, Ukrayna liderinin konuşmalarında "geçici olarak işgal altında bulunan topraklara atıf yaparken" Kırım'ı da içerecek tanımlamalar yaptığını anımsattı.

Ukrayna devlet politikalarının Kırım dahil topraklarına yoğunlaştığının altını çizen Kuryshko, 2026'da 2 adet Uluslararası Kırım Platformu Zirvesi düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Kırım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ve Türkiye: Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Ülkesinden de tepki yağıyor Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı Ülkesinden de tepki yağıyor! Netanyahu için söyledikleri başına iş açtı
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler Soruşturma başlatıldı Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı Erkek yolcunun hareketi, taksiciyi çileden çıkardı
Domenico Tedesco’dan sakatlık yanıtı Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 16:56:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna ve Türkiye: Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.