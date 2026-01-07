Ukrayna'ya Çok Uluslu Destek Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
Ukrayna'ya Çok Uluslu Destek Anlaşması İmzalandı

07.01.2026 12:14
Ukrayna, Fransa ve İngiltere arasında savunma ve yeniden inşa için çok uluslu güç konuşlandırma niyeti imzalandı.

KİEV, 7 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna, Fransa ve İngiltere, barış anlaşması imzalanması durumunda savunma, yeniden inşa ve stratejik direnç açısından destek sağlamak üzere Ukrayna'ya çok uluslu güç konuşlandırılması konusunda niyet beyanı imzaladı.

Belge, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından salı günü Paris'te imzalandı.

İmza töreni, birçok Avrupa ülkesinin liderlerinin yanı sıra Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in katıldığı Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından düzenlendi.

Zelenskiy toplantının ardından Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri konusunda halihazırda ayrıntılı bir mutabakat bulunduğunu söyledi.

Starmer ise imzalanan niyet beyanının, barış anlaşmasına varılması halinde müttefik ülke askerlerinin Ukrayna topraklarındaki operasyonları için yasal dayanak oluşturacağını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Ukrayna'ya Çok Uluslu Destek Anlaşması İmzalandı

Ukrayna'ya Çok Uluslu Destek Anlaşması İmzalandı
