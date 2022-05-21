Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2) - Son Dakika
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Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

21.05.2022 17:34
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİUkrayna'daki savaştan kaçıp, Alanya'da yerleştikleri apart otelde tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaralayarak, kızı T.N. ile oğlu K.N.'yi de öldüren O.N., adliye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ukrayna'daki savaştan kaçıp, Alanya'da yerleştikleri apart otelde tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaralayarak, kızı T.N. ile oğlu K.N.'yi de öldüren O.N., adliye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde O.N., psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı olayı hatırlamadığını ve yaptıklarının farkında olmadığını iddia etti. Ayrıca tartışma sırasında Y.N.'nin kocasından kaçıp, aparttaki diğer odanın kapısını kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. O.N.'nin bıçakla kendisine zarar verdiği ve intihar notu bıraktığı da belirtildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada ise "Saat 08.15 sıralarında intihar notu bırakarak, kendisini ve 2 çocuğunu yaraladığı, yaralı çocukların hayatını kaybettiği, yaralı şüphelinin tedavisinin yapılarak gözaltına alındığı olayda, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli soruşturma başlatılmıştır. Tahkikat kapsamında araştırma ve inceleme işlemleri devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: DHA

İntihar, Ukrayna, Alanya, Güncel, Son Dakika

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