UKRAYNALILARIN OLUŞTURDUĞU KORO 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SESLENDİRDİ - Son Dakika
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UKRAYNALILARIN OLUŞTURDUĞU KORO 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SESLENDİRDİ

18.03.2022 16:25

Antalya'da yaşayan Ukraynalı kadınların kurduğu koro, 18 Mart 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı bir araya gelip Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Antalya'da yaşayan Ukraynalı kadınların kurduğu koro, 18 Mart 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı bir araya gelip Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Antalya'da yerleşik yaşayan ve tamamı Ukraynalılardan oluşan 'Bereginya' korosu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) bir araya gelerek Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Şefliğini İrina Gözeğer'in yaptığı koro ardından da İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Dinleyiciler, koronun performansını ayakta alkışladı.

UKRAYNALILARIN OLUŞTURDUĞU KORO 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SESLENDİRDİ
UKRAYNALILARIN OLUŞTURDUĞU KORO 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SESLENDİRDİ
UKRAYNALILARIN OLUŞTURDUĞU KORO 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SESLENDİRDİ

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNALILARIN OLUŞTURDUĞU KORO 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SESLENDİRDİ - Son Dakika


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