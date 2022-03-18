UKRAYNALILARIN OLUŞTURDUĞU KORO 'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ'NÜ SESLENDİRDİ - Son Dakika

Antalya'da yaşayan Ukraynalı kadınların kurduğu koro, 18 Mart 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısı bir araya gelip Çanakkale Türküsü ve İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Antalya'da yerleşik yaşayan ve tamamı Ukraynalılardan oluşan 'Bereginya' korosu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi'nde (KONSEM) bir araya gelerek Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Şefliğini İrina Gözeğer'in yaptığı koro ardından da İzmir Marşı'nı seslendirdi.

Dinleyiciler, koronun performansını ayakta alkışladı.