Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan İlbey, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

İlbey, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" fotoğrafları için oy kullandı.

İlbey, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirterek, "Yarışmadaki fotoğrafların hepsi birbirinden güzel ve anlamlı. Seçerken de çok zorlandım. AA muhabirlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Mustafa Yalçın, Yıldırım Turan, Behçet Alkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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