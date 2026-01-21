Ulaş Gölü'nde Buzlanma - Son Dakika
Yaşam

Ulaş Gölü'nde Buzlanma

21.01.2026 11:02
Sivas'taki Ulaş Gölü soğuk hava nedeniyle buz tuttu; ördekler su birikintilerine sığındı.

SİVAS'da Ulaş Gölü soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Genellikle göçmen kuşların duraklama ve üreme noktaları arasında yer alan gölün daimi sakinleri olan yeşilbaş ve elmabaş patka ördekleri, buz tutan kısımların arasında yer alan su birikintilerine sığındı.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan Ulaş Gölü, 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edildi. Göl, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık tehlikesi atlatan Ulaş Gölü'ne, ilçedeki akarsu kaynaklarından can suyu verildi.

Bu yıl başından itibaren yağışların artmasıyla birlikte normal haline dönmeye başlayan gölün yüzeyi de soğuk havaların etkisiyle buzla kaplandı. Yaz aylarında göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan gölde bu günlerde sadece daimi müdavimi olan yeşilbaş ve elmabaş patka ördekleri kaldı. Gölü, kurumaya yüz tuttuğu dönemde de terk etmeyen ördeklerin buzla kaplanan göl içerisindeki toplu görüntüleri havadan görüntülendi. Yüzeyde buz tutmayan az sayıdaki bölümlerde toplanan ördekler, güzel görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

