Ulaş MHP İlçe Başkanı Durak, güven tazeledi - Son Dakika

MHP Ulaş İlçe Teşkilatı, 10. olağan kongresini gerçekleştirdi.

Hatipler Cami konferans salonunda gerçekleştirilen tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Burhanettin Durak, kongreye katılan 60 üyenin tamamının oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, "Ben sizlerin bir evladıyım, 17 ilçesi ve köyleriyle Sivas benim sevdam. Ulaş benim sevdamdır, ata ocağımdır, baba ocağımdır. Sivas'ı hak ettiği yere getirmek için mücadele edeceğiz. Sivas'ı mağdur etmeyeceğiz, geliştireceğiz, istihdam yaratacağız." diye konuştu.

Kongreye katılanlara teşekkür eden Durak ise "Birlik ve beraberliğimizi bozmak, vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyen güçlere karşılık, ülkemizi ayakta tutmak için önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışacağız." dedi.

Kongreye, MHP MYK üyesi Ferhat Doğan, MHP İl Başkanı Özkan Turan Özkan, Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Kuruçay ve partililer katıldı.