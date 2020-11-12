Ulaş'ta "Cami ve Genç" konulu konferans verildi - Son Dakika

Sivas'ta Ulaş İlçe Müftülüğü tarafından "Cami ve Genç" konulu konferans düzenlendi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ulaş İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Kur'an kursuna katılan kadın kursiyerlere yönelik düzenlenen konferans, İlçe Müftülüğünde gerçekleştirildi.

Yıldızeli vaizi Nuri Tapan, Sivas Müftülüğü din hizmetleri uzmanları Emine Kılıçaslan ve Sevda Karakoç tarafından verilen konferansta, gençliğin insanın en önemli çağı olduğu vurgulandı.

Gençliğin geleceğin temeli olduğuna dikkati çekilen konferansta, gençlerin ahlaki ve edepli yetişmesinde caminin önemi anlatıldı.