Ulaş'ta ihtiyaç sahibi 50 aileye günlük sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde valilik tarafından başlatılan "300 Fikir 300 Proje" kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Ulaş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdür Vekili Yusuf Arslan, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın başlattığı "300 Fikir 300 Proje" kapsamında, eski Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz zamanında planlanan, SYDV tarafından projelendirilen "Sevgi Bir Lokmada, Gönüllere Dokunabilmektir" adlı projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Arslan, proje kapsamında ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden korunmaya muhtaç engelli, yaşlı, hasta ve diğer dezavantajlı vatandaşların evlerine günlük 3 çeşit sıcak yemek dağıtım hizmeti verdiklerini belirtti.

Projenin amacına ulaştığını dile getiren Arslan, "Projeden 50 aile, toplamda 89 kişi faydalanmaktadır. 2020 yılında uygulanan proje sayesinde Ulaş'ta ikamet eden dezavantajlı vatandaşların günlük yemek ihtiyacının bir bölümünün giderilmesi sağlanmaktır." dedi.

Arslan, projeyi 2021 yılında da devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti.