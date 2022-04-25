Ulaş'ta liseliler köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Ulaş'ta liseliler köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi

25.04.2022 17:06
Ulaş'ta liseliler köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri, ziyaret ettikleri köy okulunda ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri, ziyaret ettikleri köy okulunda ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yaptı.

İlçede, valilik himayesinde hayata geçirilen "700 Fikir 700 Proje" kapsamında "Ulaş'ta ilkokullu kardeşlerimizle buluşuyoruz" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Acıyurt ve Kurtoğlu köylerine giden Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle sportif etkinlikler yaparak ip atlama ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar oynadı.

Kaymakam Selçuk Baş, burada yaptığı açıklamada, projeyi valiliğin himayesinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Amacımız, ilçemiz merkez ve köylerde kardeş okullar oluşturarak birlik, beraberlik, sevgi ve saygı bağlarını daha da kuvvetlendirmektir." dedi.

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Kaynak: AA

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