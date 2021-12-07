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"Ulaşım Ağımızı, Alternatif Yol Güzergâhlarımızla Genişletiyoruz" - Son Dakika

"Ulaşım Ağımızı, Alternatif Yol Güzergâhlarımızla Genişletiyoruz"

07.12.2021 13:46
"Ulaşım Ağımızı, Alternatif Yol Güzergâhlarımızla Genişletiyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında mevcut yolları yenileme ve imar yollarının açma çalışmalarının yanı sıra alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çarmuzu Mahallesinde toplam uzunluğu 1,2 km olan imar yolunda devam eden çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin dört bir tarafındaki imar ve kadastro yollarımızı teker teker açarak yeni alternatif yol güzergahlarıyla birlikte trafik yükünü hafifleterek, bütün yaşam alanlarımıza ve sanayi bölgelerimize ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz." diye konuştu.

Çarmuzu mahallesinde toplam uzunluğu 1,2 km olan imar yolunu açarak Çarmuzu ve Yeşilkaynak mahalleleri başta olmak üzere yeni sanayi sitesi ve askeri bölgelerin olduğu bölgeye ulaşımı daha da rahatlatacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta alternatif yol güzergahlarının artmasıyla birlikte merkez ile kırsal bölgeler arasındaki ulaşım ağının modern ve konforlu bir düzeye ulaştığını söyledi.

Başkan Çınar, " İlçemizin farklı bölgelerinde kurulacak olan yeni iş ve üretim alanları içinde bizlerde elimizden gelen desteği verip, özelliklede trafik akışının rahatlaması ve konfor düzeyinin artmasına büyük bir ehemmiyet göstermekteyiz." diye konuştu.

Yeni yolların açılmasının bölgedeki ticaretin gelişmesi, yeni istihdam alanlarının oluşması ve ekonominin de gelişmesi anlamına geldiğini belirten Başkan Çınar, " Yeşilyurt'un sosyal, ekonomik ve turizm yönünden gelişmesi ve geleceğe daha umutla bakabilmesi için ulaşım ağındaki kalite ve akıcılık çok önemlidir. İlçemizin dört bir tarafına sağlıklı, ferah ve güvenli bir şekilde yolculuk edilmesi, ilçemizin ticaretine, ekonomisine ve yeni istihdam alanlarının oluşmasına ciddi katkılar sunmaktadır. Çarmuzu mahallemizde 1,2 km uzunluğundaki imar yolumuzun açılması da, kalabalık bir nüfusa sahip buradaki tüm mahallelerimize ve sanayi alanlarımıza ulaşımı rahatlatacağı gibi yatırımlarını bu bölgede yapmak isteyen sanayicilerimize de güzel ve modern alanlar sunmuş olacağız. Hiç şüphesiz; açılan her yol, yeni bir yatırım ve yeni bir hizmetin gelmesi demektir. Yol ağımız ne kadar akıcı ve konforlu olursa tüm yaşam alanlarımızda o denli gelişir ve kalkınır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimize rahat ve güvenilir bir şekilde ulaşmak içinde bir yandan mevcut yollarımızın standartını yükseltirken diğer taraftan yeni yol güzergahlarımızı teker teker açarak, yol ağımızın konfor seviyesini artırmaktayız. Bizler yeni yollar açtıkça, mevcut yollarımızın konfor seviyesini artırdıkça yeni iş alanları oluşuyor, ticaretimiz hareketleniyor, kırsal bölgelerimizdeki bağ, bahçe ve tarım işleri canlanıyor.Pandemi ve doğal afetlerden dolayı kırsal bölgelerimizdeki yatırım alanları artmaya başladı, bağ ve bahçe evlerinde artış yaşanıyor, tarım alanlarında hareketlenme var bizlerde bunu yakından takip ederek ulaşım başta olmak üzere diğer eksiklikleri pratik ve çözüm odaklı hizmetlerimizle hemen gideriyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini belirli bir çalışma takvimine göre yerine getirip, merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal bölgelere ulaştırıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere saha çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten tüm ekiplerimizin çalışmalarını bizlerde sürekli takip ediyoruz, mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizle sürekli irtibat halindeyiz, iletilen talepleri yerine getirmeye gayret ediyoruz.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2021 yılı için belirlediği yeni yol açma hedeflerinin üzerine çıktı, personellerimiz büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor, hepsini tebrik ediyorum.Ulaşım ağımızdaki kalite standartını daha iyi noktaya taşımak için 7/24 çalışıyoruz, hemşehrilerimizin emrindeyiz." şeklinde konuştu.

Ulaşım Ağımızı, Alternatif Yol Güzergâhlarımızla Genişletiyoruz

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Ulaşım Ağımızı, Alternatif Yol Güzergâhlarımızla Genişletiyoruz' - Son Dakika


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