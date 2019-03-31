Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Oyunu Kullandı
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Turhan okuldan çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: AA
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