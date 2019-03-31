Son Dakika Haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Oyunu Kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Oyunu Kullandı

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Turhan okuldan çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: AA

Mehmet Cahit Turhan, Güncel
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