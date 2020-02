Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün Suriye'de neler olup bittiğini çok iyi biliyorsunuz. Zaman zaman şehit haberleri geliyor. Bugüne kadar gereğini yaptık, bundan sonra da yapacağız, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Turhan, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Genç Yönetici Okulu 2020 Zirvesi"ne katıldı.

Zirvedeki konuşmasına düzenlenen etkinliğin önemine işaret ederek başlayan Bakan Turhan, ülkeler için genç nüfusun öneminden bahsederek, Türkiye'nin bu anlamda şanslı ülkelerden biri olduğunu, bu genç nüfusun devamının gelmesi gerektiğini dile getirdi.

Toplumda gençler olmadan hiçbir şey olmayacağının altını çizen Turhan, gençlere yardımcı olmak ve önlerini açmak için çalıştıklarını ve çalışmaya da devam edeceklerini söyledi.

Turhan konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulundu.

Zamanı iyi yönetmenin, okuyup araştırmanın, çalışmanın önemine dikkati çeken Turhan, tarih bilmenin önemine vurgu yaptı.

Bakan Turhan, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fitne almış başını gidiyor. Terör ve kaos her yerde kol geziyor. Dünya hiç yaşamadığı kadar farklı bir değişime doğru ilerliyor. Sadece bugünümüzün ve yakın geleceğimizin değil, önümüzdeki yüzyılın temellerinin atıldığı, şekillendiği, adeta tasarlandığı bir değişim yaşandığını görüyoruz. Ülke olarak bu değişime seyirci kalmamız mümkün değil. Çünkü dünyanın da medeniyetlerin de tam kalbinde bulunuyoruz.

Oyun kuranlar, oyunun kurallarını koyanlar, kardeşi kardeşe kırdırırken, kendi menfaatlerine ve hedeflerine ulaşmak için nasıl da gayretliler. Oynanan oyunların önemli bir kısmı bölgemizde oynanıyor, bu oyunda figüran olarak düşmanlara hizmet edenler var. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bölgemizde çok büyük oyunlar oynanıyor. Aynı delikten iki defa sokulmak bize yakışmaz."

Cahit Turhan, bugün, sınırları terörle, kaosla tayin edilen devletler oluşturulmak istendiğine işaret ederek, güçlü olmak, dost kazanıp birlik beraberlik içinde olmak gerektiğini aktardı.

Yaşanan olaylara atıfta bulunan Turhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milyonlarca masum insan ölüyormuş, uluslararası hukuk kuralları çiğneniyormuş, hak hukuk yerle bir oluyormuş, umurlarında değil. Umurlarında oldukları tek şey, kendi çıkarları. O nedenle, bize 'Suriye'de ne işiniz var, Doğu Akdeniz'de doğalgaz/petrol arayamazsınız, Libya'da ne işiniz var.' diyorlar. Bizi istememelerinin sebebi belli.

Türkiye'nin güçlü olmamasını, ülkemizin kendi ayakları üzerinde durmamasını ve sürekli onlara muhtaç olmamızı istiyorlar. Çünkü kime muhtaç olursanız, ona mahkum olursunuz. Bu coğrafyada hesabı olanlar güçlü Türkiye istemiyor. Bunu 100 yıl önce denediler ve başardılar, 100 yıl önce ülkemiz can derdine düşmeseydi, güçlü olsaydı, yanı başında cetvellerle ülke sınırları çizilmesine izin verir miydi? Bugün Suriye'de neler olup bittiğini çok iyi biliyorsunuz. Zaman zaman şehit haberleri geliyor. Allah, kahraman evlatlarımızın mekanlarını cennet etsin, gazilerimize şifa versin. Bugüne kadar gereğini yaptık, bundan sonra da yapacağız, hiç endişeniz olmasın."

"Güçlü Türkiye, beka sorunu olmayan Türkiye demektir"

Bakan Turhan, güçlü olmanın önemli olduğunu dile getirerek, "Güçlü Türkiye, beka sorunu olmayan Türkiye demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde canla başla bunun mücadelesini veriyoruz. Bakmayın siz, birilerinin ayağı ve maşası olanlara. Onların derdi, milletimizin iradesini kırmak, içerde ve dışarda Türkiye'yi birilerinin ileri karakolu haline getirmek istiyorlar. Ülkemize biçtikleri rol bu. Biz bu rolü hiçbir zaman kabul etmedik. Kırdık, darmadağın ettik bu rolü. O nedenle bugün üzerimize üzerimize geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin de bu mücadelede sorumluluğu olduğunu belirten Turhan, bakanlık olarak kendi sorumluluk alanlarının da Türkiye'nin ulaştırma ve altyapısını imar ve inşa etmek olduğunu anlattı.

Turhan, bakanlık bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında gençlere bilgi verdi.

Ulaşım ve altyapı sorunlarını çözmenin kalkınmaya etkilerine değinen Turhan, şunları söyledi:

"Ulaştırma ve haberleşme yatırımları doğrudan veya dolaylı şekilde hayatın her alanına etki etmektedir. Kalkınmamızın, refah artışımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmemizin yolu, büyük oranda bu işlerden geçiyor. Hedeflerimiz büyük. Yakın zamanda bölünmüş yol uzunluğumuzun 36 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz, 17 yıl önce sadece 6 bin 100 kilometreydi, şu an 27 bin 288 kilometre. Yüksek hızlı tren ağımızın 10 bin kilometreye çıkarmayı planlıyoruz, şu an 1300 kilometre. Hayal kurmuyoruz, çünkü bugüne kadar ne dediysek yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar TL yatırım yaptık."

Bakan Turhan, konuşmasını Ali Fuat Başgil'in bazı tavsiyelerini gençlerle paylaşarak bitirdi.

Konuşmasının ardından TÜGVA Başkanı Başkanı Enes Eminoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a plaket takdim etti.