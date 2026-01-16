Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı - Son Dakika
Yaşam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
16.01.2026 18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada rahatsızlandı. Bakan Uraloğlu'nun, "Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum" dediği anlar kameraya yansıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin açıklamalarda bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.

"YAYINI DURDURURSAK MEMNUN OLURUM"

TGRT Haber mikrofonlarına konuşan Uraloğlu, muhabirin sorusunda cevap veremedi ve yayının kesilmesini rica etti. Muhabir sorusunu bitirdiği anda Bakan Uraloğlu, "Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum" dedi.

O anlar kameraya yansıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yavuzbey55 yavuzbey55:
    iyi haber gelirmi dersiniz nerde bizde o şans 5 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi bırak görevi başkası gelsin. sanki sen olmazsan hayat duracak. 3 5 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bol yakan ve haramdandır 3 4 Yanıtla
    DarbeliMatkap DarbeliMatkap:
    validenize duble yolmu yaptı bakan bey. 2 2
  • Apple User Apple User:
    cinalinin gelmesi lazım 3 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
