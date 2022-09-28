Otomotiv sektöründeki olumsuz hava sürüyor. Bundan birkaç ay öncesine kadar 100 bin bandında satılan araçların fiyatları; artan döviz kuru, çip krizi ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi nedenlerden dolayı 400 bin seviyelerine kadar çıktı. Ülkemizde en çok satılan otomobillerden Fiat Egea da bu durumdan etkilendi ve düşük fiyat konseptinden saparak sürücüleri bir hayli üzdü. Peki otomobilin 2022 model yılı fiyat listesi ne durumda?
Fiat Egea özellikleri ve 2022 fiyat listesi
Fiat Egea Sedan; ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
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Fiat Egea donanım paketlerinin standart özelliklerin üzerine getirdiği yenilikler ise şöyle;
Easy
Yeni FIAT Logosu ve Yeni Parlak Siyah Ön ızgara
Yeni ön tamponlar
Krom detaylı yeni direksiyon
Yeni TFT gösterge paneli
Opsiyonel 7" Tablet Ekran
Lounge
Full LED Ön Farlar
Yeni 10" Tablet Ekran ve Carplay/ Android Auto Desteği
7" Renkli Dijital Gösterge Paneli
Kör Nokta Uyarı Sistemi
17" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar
Urban
Yeni FIAT Logosu ve Yeni ön tampon krom detaylar
Yeni İmza LED Gündüz Farları
Full LED Ön Farlar
Carplay/ Android Auto destekli 7" Tablet Ekran
Opsiyonel 10" Tablet Ekran
Fiat Egea Sedan 2022 fiyat listesi
Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son Dakika › Teknoloji › Fiat Egea Sedan 2022 fiyat listesi - Son Dakika
Sedan VersiyonDonanımŞanzıman TipiYakıt TipiTemmuz 2022Ağustos 2022Eylül 20221.4 Fire 95 HPEasyManuelBenzinli374.900 TL389.900 TL399.900 TL1.4 Fire 95 HPEasy Plus PaketliManuelBenzinli390.500 TL430.200 TL440.800 TL1.3 M.Jet 95 HPEasyManuelDizel497.900 TL518.900 TL528.900 TL1.3 M.Jet 95 HPEasy Plus PaketliManuelDizel514.400 TL536.400 TL546.400 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTEasyOtomatikDizel557.900 TL579.900 TL589.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATEasyOtomatikHibrit617.900 TL641.900 TL651.900 TL1.4 Fire 95 HPUrbanManuelBenzinli428.900 TL446.900 TL456.900 TL1.3 M.Jet 95 HPUrbanManuelDizel517.900 TL539.900 TL549.900 TL1.6 M.Jet 130 HPUrbanManuelDizel566.900 TL589.900 TL599.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTUrbanOtomatikDizel608.900 TL633.900 TL643.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATUrbanOtomatikHibrit640.900 TL666.900 TL676.900 TL1.4 Fire 95 HPLoungeManuelBenzinli461.900 TL479.900 TL491.900 TL1.3 M.Jet 95 HPLoungeManuelDizel550.900 TL572.900 TL584.900 TL1.6 M.Jet 130 HP DCTLoungeOtomatikDizel623.900 TL647.900 TL659.900 TL1.5 T4 Hibrit 130 HP ATLoungeOtomatikHibrit673.900 TL699.900 TL711.900 TL
Peki siz Fiat Egea Sedan 2022 fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Fiat Egea Sedan 2022 fiyat listesi - Son Dakika